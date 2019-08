La mia prof di italiano è lunatica e mi odia!? (262798)

Quest'anno andrò in 3 media e ho un problema con la mia prof di italiano ! All'inizio dell'anno è gentile con tutti dopo però inizia a mettere note a caso per ogni motivo! Io grazie a lei sono finito in depressione... Perché ho preso 6 in pagella in comportamento perché non le stavo a genio... Io non sono un cattivo studente e ho buoni voti! Però lei si comporta bene con quelli di cui conosce bene i genitori e dato che io mi sono trasferito 2 anni fa dalla Sicilia a Milano non li conosce! Mi tratta male alcuni giorni in altri si comporta bene con me... Mi ha fatto mettere 6 in condotta nonostante avessi buoni voti inoltre ai colloqui le altre prof non si lamentavano del mio comportamento quindi non dovrebbe mettermi 6! Inoltre io non sono bravo in ginnastica e mio padre insegna educazione fisica ... Allora lei mi ha obbligato a fare uno sport extrapomerodiano con la scuola! Però non ci andava nessuno e sarei stato da solo con 3 o 5 persone quindi non ci sono andato e il suo odio nei miei confronti è aumentato... Io questa prof è da una settimana che me la sogno la notte! Ogni notte faccio sogni su di lei che mi mette 10 note in un giorno senza che io facessi niente... Questo per farvi capire che questa strega mi ha traumatizzato letteralmente inoltre ho notato che in tutte le materie il mio voto in pagella era abbassato di un punto ad esempio in inglese ho la media del 9 però ho preso 8!secondo me questa prof c'entra qualcosa... Come potrei fare a non avere più problemi con questa schifezza di persona!? Io stavo pensando ad attuare questa tattica ovvero di non parlare più neanche nella ricreazione così non potrà lamentarsi... Cosa ne pensate?