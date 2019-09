Quella derivante dai test d’ingresso non è una valutazione vera e propria, serve soltanto ai professori per avere un’idea generale (generalissima) non tanto del livello di conoscenza dei singoli studenti, quanto piuttosto della classe (ed è ben diverso). Solitamente non servono ad altro che a questo, quindi non preoccuparti, anzi, considerali come un’occasione che può aiutarti a valorizzare i tuoi punti di forza. Non dimenticarti, poi, che si tratta di un inizio, e come tale sarà entusiasmante.