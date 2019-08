Quest'anno andrò in 3 media e per le superiori vorrei fare il linguistico però ho paura di non esserne capace... In inglese in pagella ho avuto 8 ma avevo la media del 9 e ho fatto il Trinity però mi preoccupa il francese non riesco a studiarlo anche perché non mi piace come lingua.. Secondo voi dovrei fare il linguistico o è meglio di no? (ho già provato a studiare latino e tedesco da casa e li so già un po' però secondo voi non sapere il francese sarà grave?)