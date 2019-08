Buongiorno a tutti, sono alle prese con la scelta delle scuole superiori, e ho scelto il liceo linguistico. Ora sono indeciso se scegliere francese o tedesco come terza lingua... Molti mi hanno detto che scegliendo tedesco mi complico solo la vita, invece il francese è più semplice (però ho paura di avere problemi di pronuncia, invece il tedesco si scrive come si legge tranne qualche eccezione. Poi molti mi hanno detto che senza sapere un minimo di francese non si può intraprendere una carriera da diplomatico o lavorare in qualche istituzione europea... Voi cosa mi consigliate? ESABAC si può fare anche senza aver fatto francese alle medie?