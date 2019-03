Per imbiancare casa Gino impiegherebbe n giorni, Pino 3 gioni in meno e Marino il doppio dei giorni rispetto a Gino. Lavorando insieme terminano i lavori in meno di 3 giorni. Quanto avrebbe impiegato al massimo Gino ? [9 giorni]

Non riesco a impostare la disequazione.Ho provato a fare:

(1/n) + (1/(n-3))+ (1/2n) <3

ma non risulta.

Qualche suggerimento?