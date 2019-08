[math] h=\sqrt{4c^2-c^2}= \sqrt{3c^2}=c \sqrt3 [/math]

[math] c= \frac{h}{\sqrt3} [/math]

[math] c= \frac{h \sqrt3}{3} [/math]

Considera che il triangolo CHB ha angoli 30/60/90 e dunque è la metà di un triangolo equilatero..Senza utilizzare la memoria, ragioniamo..Sapendo che in un triangolo 30/60/90, l'ipotenusa è il doppio del cateto minore, con Pitagora l'altezza (detto c il cateto minore) saràE quindi, siccome noi abbiamo nota l'altezza, avremo cheche razionalizzato daràL'altezza è 6a, allora potrai trovare HB e potrai così esprimere la base maggiore come la somma di base minore e il cateto minore di HBCDa qui in poi dovresti farcela