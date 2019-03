Trattandosi di una funzione razionale fratta, per il dominio basta porre il denominatore diverso da zero, dunque il dominio è tutto R tranne lo zero.

D=R-{0}

Per trovare i valori del dominio che soddisfano la condizione f(x)<5, bisogna risolvere una semplice disequazione fratta:



[math]\frac{1}{x}>5[/math]

[math]\frac{1}{x}-5>0[/math]

[math]\frac{1-5x}{x}>0[/math]

[math]\frac{1}{5}[/math]

studiando il segno di questa disequazione si ottiene come intervallo di valori: 0