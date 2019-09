(3.1)

[math]f : (0,\,+\infty) \to \mathbb{R}[/math]

[math]f(x) := \frac{\sqrt[3]{x+1}-2\sqrt[6]{x+1}}{\sqrt[3]{x} \,\sqrt{x^5+1}}\,,[/math]

[math]I := \int_0^{+\infty} f(x)\,\text{d}x\,.[/math]

[math]I = \int_0^1 f(x)\,\text{d}x + \int_1^{+\infty} f(x)\,\text{d}x := I_1 + I_2\,.[/math]

[math]0 \le \left|f(x)\right| \le \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \; \; \; \text{per ogni} \; x \in (0,\,1][/math]

[math]0 \le \int_0^1 \left|f(x)\right|\text{d}x \le \int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\,\text{d}x = \frac{3}{2} < +\infty\,,[/math]

[math]I_1[/math]

[math]0 \le \left|f(x)\right| \le \frac{1}{\sqrt{x^5}} \; \; \; \text{per ogni} \; x \in [1,\,+\infty)[/math]

[math]0 \le \int_1^{+\infty} \left|f(x)\right|\text{d}x \le \int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^5}}\,\text{d}x = \frac{2}{3} < +\infty\,,[/math]

[math]I_2[/math]

[math]I[/math]

(3.2)

[math]I := \int_0^{-1} \frac{\sqrt{x+1} - 2\sqrt[6]{x+1}}{\sqrt[3]{x+1}+1}\,\text{d}x[/math]

[math]x = t^6 - 1[/math]

[math]\text{d}x = 6\,t^5\,\text{d}t[/math]

[math]I = \int_1^0 \frac{t^3 - 2\,t}{t^2 + 1}\,6\,t^5\,\text{d}t[/math]

[math]I = 6\int_1^0 \left(t^6 - 3\,t^4 + 3\,t^2 - 3\right)\text{d}t + 18\int_1^0 \frac{1}{t^2+1}\,\text{d}t[/math]

[math]I = \frac{516}{35} - \frac{9}{2}\pi\,.[/math]

Data la funzionedi legge:si è interessati al carattere dell'integrale:Grazie all'additività rispetto agli estremi degli integrali, si ha:Quindi, notando che:per il criterio del confronto, segue che:per cuiconverge per il criterio di convergenza assoluta.Analogamente, notando che:per il criterio del confronto, segue che:per cuiconverge per il criterio di convergenza assoluta.In conclusione,perché somma di integrali convergenti.Dato l'integrale:tramite una sostituzione del tipo, per cui, si ha:e decomponendo in fratti semplici, si ottiene:i quali sono integrali elementari che porgono: