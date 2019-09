Versione: i poteri di giove

Potreste aiutarmi con questa versione?

luppiter, deorum ac hominum pater, rex caeli terraeque est. Saturni filius vi patrem superat et patris regnum cum fratribus dividit. Iovi enim imperium caeli contingit, Neptuno maris, Plutoni inferorum regnum. Postea luppiter feliciter (avv) contra eum, monstrum horrendum, pugnat et contra Gigantum (gen. pl) vim bellum sustinet. Nec solum numinum, sed etiam caeli elementorum potestas apud lovem est: nam dominus ac regnator est nubium, imbrium atque tempestatum; iratus ignem fulgurum accendit et fulmina torquet, pacatus contra (avv) serenam ac tranquillam lucem praebet.