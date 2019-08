VERSIONE DI LATINO "Giove e Giunone"

MI POTETE AIUTARE PER FAVORE CON LA VERSIONE DI LATINO .... si chiama "Giove e Giunone" (almeno la prof ha scritto così)Apud veteres Graecos et Romanos deorum dearumque numerus prope infinitus est: nam non unum deum, sed plurimos deos deasque colunt. Antiquissimus omnium est Uranus: deinde Saturnus, Urani et Telluris filius, deorum rex a Romanis existimatur. Iuppiter, Saturni et Rheae filius, patrem ex caelo pellit et regnum cum fratribus Neptuno et Plutone dividit. Iuppiter dominus caeli est: pulcherrimam sedem in Olimpi vertice habet, nutu capitis nubes imperat, imbres et nives et tonitrua mittit in terram, e dextra manu sagittas igneas maximo cum strepitu iacit. A Romanis Iuppiter appellatur Optimum Maximus et rei publicae custos existimatur. Iovi sacra est aquila, rapacissima ex avibus; Iuno dearum regina vocatur et Iovis coniunx est. Matronae Romanae saepe filiabus dicunt: “Iunonem orate! Maximae deae precibus semper vocate! Hostias praebete et semper coronas in aris collocate!” Nam dea preces matronarum audit, dominarum animos sublevat, curas ab eis pellit. GRAZIE IN ANTICIPO