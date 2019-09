versione di latino "creso e l'oracolo ingannevole"

Croesus, potens Lydorum rex, magnum exercitum armaverat quia Persiam invadere cupiebat. Sed antea oraculum interrogaverat de expeditionis exitu. Pythia, Apollinis sacerdos, ita respondit: “Si Croesus in Persiam intraverit, magnum regnum evertet”. Tum rex, de victoria certus, cum exercitu in Persiam penetravit. Cyrus, Persarum rex, milites suos monuit ut pugnarent (a combattere) fortiter pro patriae libertate et proelium commisit. Magnus Lydorum numerus in pugna cecidit; Croesus ipse venit in potestatem Cyri, qui illum regno et libertate privavit. Ita, secundum Pythiae verba, magnum regnum vero evertit, sed suum.



GRAZIE IN ANTICIPO