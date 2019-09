Mi servirebbe urgentemente la traduzione del brano Roma Aeterna. GRAZIE!

La città di Roma è situata presso la riva del fiume Tevere a ventimila passi dal mare. In questo luogo il fiume è facile da essere attraversato, ed i colli vicini possono essere fortificati facilmente. Le antiche mura Romane abbracciano sette colli o monti, i nomi dei sono: Palatino, Campidoglio, Aventino, Celio, Esquilino, Viminale, Quirinale. Dal colle Quirinale e dal monte Capitolino sino al fiume Tevere si apre il campo Marzio. Il primo ad essere fortificato fu il Palatino, ma si dice che quelle mura quadrate con le quali Romolo, il primo re Romano, avesse fortificato il Palatino, già da molto tempo siano andate in rovina, e che non rimanga nessuna capanna di quella città antichissima che, dalla forma delle mura, era detta “Roma quadrata”, eccetto la “capanna di Romolo” dal tetto di paglia. In seguito sul Palatino abitarono i Romani più nobili, e qui, dopo l’età di Giulio Cesare Augusto , Tiberio, Caligola e gli altri imperatori Romani si fecero costruire magnifiche residenze. Però la più splendida di tutte è quella fatta costruire dall'imperatore Domiziano , che viene chiamata “ domus Augustana”.Quella parte del Campidoglio che guarda a Nord, impervia e munita da solide mura, è chiamata “la Rocca”. Il nome di “rocca” non è però peculiare di questo monte, infatti anche altri monti impervi per natura e fortificati dall'uomo, sono detti “rocche”, come il Gianicolo, il più elevato, che si trova al di là del Tevere. Il luogo più impervio sul Campidoglio è detto “rupe Tarpea”, dalla quale un tempo venivano gettati gli uomini scellerati per punirli con la morte.Sul monte Capitolino, che è ritenuto sacro davanti agli altri, vi sono molti edifici sacri, il più famoso dei quali è il tempio di Giove Ottimo Massimo. Il primo a fare costruire questo tempio fu L. Tarquinio il Superbo, settimo ed ultimo re di Roma . Egli peraltro, non avendo ancora consacrato il nuovo tempio, fu cacciato da Roma da L. Giunio Bruto, e al posto di un re furono messi a capo del popolo Romano due consoli. Non un re dunque, ma un console Romano consacrò questo tempio a Giove Ottimo Massimo ed a Minerva, i due dei più importanti. In seguito il medesimo tempio fu riconsacrato una seconda ed una terza volta, essendo stato ricostruito dopo due incendi. Da ultimo Domiziano ricostruì il tempio di Giove Capitolino distrutto da un incendio e lo adornò con tanta ricchezza che nulla di più splendido si sarebbe potuto fare; d’oro e di gemme splende il tetto, che è sorretto da molte colonne di un bellissimo marmo; all’interno della cappella, al di là di porte rivestite d’oro, è stata collocata una grande statua di Giove seduto su di un alto scranno. Il generale vincitore, dopo il trionfo, sale a questo tempio, per sacrificare a Giove Ottimo Massimo, mentre i condottieri nemici, che nel trionfo sono stati condotti davanti al cocchio del generale, vengono affidati al supplizio. Sulla rocca più alta è posto il tempio di Giunone Moneta, nel quale vengono coniate le monete da metalli preziosi, dall’oro, dall’argento, dal bronzo e vengono impresse con figure. Nella parte più bassa del Campidoglio vi è il Tabulario, cioè il vasto edificio dove vengono conservate le tabelle e le lettere di pubblico interesse.