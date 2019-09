Le ultime imprese di Marco Antonio

Antonius, Asiam et Orientem tenens,postquam* sororem Caesaris Octaviani repudiaverat**,Cleopatram,reginam Aegypti,duxit uxorem. Contra Persas primum pugnavit: hostes vicit in Media regione, sed reveniens fame ac pestilentia laboravit et, dum Parthi instant fugienti,recessit. Antonius etiam ingens bellum civile commovit: victus est ab Augusto navali pugna clara et inlustri apud Actium,in Epiro,unde fugit in Aegyptum e ibi,quod omnes Augustum sustinebant,sibi*** mortem conscivit. Etiam Cleopatra aspidis veneno dignitatis suae causa mortem quaesivit. Augustus Aegyptum imperio Romano adiecit Gaius Cornelium Gallumm ei**** praeponens.postquam*="dopo che"repudiaverat**="aveva ripudiato"sibi***=" a se stesso ",dat.sg.ei****="a esso"(l' Egitto ,che in latino è femminile).