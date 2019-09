LA BATTAGLIA DEL LAGO TRASIMENO, per favore mi serve entro sbato lunedì inizia la scuola

Hannibal, postquam per Etruriam ad Trasumenum lacum pervenerat, ibi castra posuit in aperto loco inter lacum et montes. Tum milites levis armaturae et equitatum in insidiis occultavit ad saltus montium; reliquam partem exercitus pro castris in aciem instruxit. Interea Romanorum exercitus Flaminii consulis ductu ex opposita parte ad lacum pervenit. Consul, ubi castra et copias Carthaginiensium vidit, processit cum exercitu ad hostem. Forte densa nebula e lacu orta omnia loca circa contexit. Opportuno tempore signum Hannibal dedit et omnes Carthaginienses impetum in Romanos simul fecerunt. Quia Romani in fronte, a sinistro cornu atque a tergo hostes habebant, a dextro cornu lacum et quia caligo eripiebat visum ac prope usum armorum, in magno tumultu ingens erat caedes: consul quoque cecidit sub ictibus hostium. Pauci per saltus montium evaserunt: magna pars periit atroci proelio.