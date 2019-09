Hey ragazzi lunedì inizia la scuola ho bisogno di un'ultima versione

Postquam Romanorum copiae a Pyrrho profligatae erant, C. Fabricius consul ad Epirotarum regem a senatu legatus missus est. Pyrrhus rex Fabricium benigne accepit et consulem auro allexit, sed C. Fabricius, vir probus integerque, magna cum indignatione, divitias recusavit. A rege singularis probitas laudata est et captivi Romani sine praetio remissi sunt. Quia bellum cruentum renovatum est contra Epirotarum pertinacem regem, iterum Fabricius missus est. Tum regis medicus clam in castra Fabricii venit et ita dixit: “Si praemium mihi praebueris, Pyrrhum veneno necabo”. Fabricius statim turpem medicum in vincula coniecit et eum Pyrrho tradidit. Ita pravum consilium detectum est atque Pyrrhus rursus magnam Romanorum virtutem cognovit.GRAZIE IN ANTICIPO