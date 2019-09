Dubbio sul significato

Ho incontrato una parte di una frase che non riesco a comprendere. In questione è "Legatus cum clava ad eum miserunt, in qua scripserant se, nisi ille domum rediret, capitis eum damnaturos esse."



In particolare non riesco a capire il significato del se prima della virgola. Sul dizionario si trova solo il pronome riflessivo, che non credo c'entri, e una traduzione come "senza", e anche quella non sembra molto adatta.