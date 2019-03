Perché la traduzione sarebbe 'l'esortazione dei soldati' intesa come 'l'esortazione nei confronti dei soldati'. E' un caso di genitivo oggettivo.

Mentre il genitivo soggettivo intenderebbe 'l'esortazione dei soldati' come l'esortazione fatta dai soldati, il genitivo oggettivo rende i soldati stessi l'oggetto dell'esortazione. Un po' come il classico caso di 'amor patris': è l'amore del padre in quanto padre che ama? O è l'amore del padre inteso come per il padre, nei confronti del padre?

A seconda del caso va capito quale è più appropriato. E' chiaro che in questo in italiano tradurlo col complemento di termine suona meglio, e rende bene la funzione del genitivo.