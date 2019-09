Aiuto urgente...entro l'8/09

Quando Troia viene conquistata dai Greci e le sue abitazioni e templi vengono incendiate, Enea fugge dalla città con suo figlio, il padre e pochi compagni. L'uomo cercava una nuova patria al di là del mare. Tuttavia da Giunone, regina degli dei, venivano disposte molte insidie, poiché la dea era ostile ai Troiani. Per ordine della dea, Eolo, re dei venti, suscita una violenta tempesta contro l'uomo: molte barche dei Troiani vengono distrutte ed Enea viene spinto contro le coste dell' Africa . In seguito il Troiano lascia l'Africa e naviga verso l'Italia. Enea pone in Lazio le fondamenta dell' impero Romano