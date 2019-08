GI vs Rocci? helppppp

Ciao! Per la mia esperienza al liceo classico, posso dirti che il GI è eccezionale perché visivamente è più facile da consultare, dal momento che i significati principali sono in grassetto (e questo è davvero d’aiuto per non sbagliare traduzione), mentre il Rocci è più ricco dal punto di vista dei significati! A parer mio ti conviene iniziare con il Rocci e poi eventualmente vedere come va! Non preoccuparti per l’edizione, quella del 2002 dovrebbe essere abbastanza aggiornata (considerando, soprattutto, che in questi casi non c’è mai troppa differenza tra un’edizione e un’altra).