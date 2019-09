Ciao chiedo a chi ha già in esperienza sulle scuole on line. A me manca solo la maturità come tecnico del turismo, per questioni di tempo non posso frequentare alcuna scuola fisicamente ma solo on line. L’altro annoho frequentato scuola on line dalla prima alla 4, si la consiglio. Docentivalidi molto seri che mi hanno datouna mano. Ora vi domanderte perche non proseguire e finire con loro? Bene è ilmio secondo diploma e mi serve una buona media per uscire, perciò voglio sapere cosa ne pensate di istituto Dante Alighieri, code scuola on line con una sede reale scolastica , qualcuno ha idee?Ciao chiedo a chi ha già in esperienza sulle scuole on line. A me manca solo la maturità come tecnico del turismo, per questioni di tempo non posso frequentare alcuna scuola fisicamente ma solo on line. L’altro annoho frequentato scuola on line dalla prima alla 4, si la consiglio. Docentivalidi molto seri che mi hanno datouna mano. Ora vi domanderte perche non proseguire e finire con loro? Bene è ilmio secondo diploma e mi serve una buona media per uscire, perciò voglio sapere cosa ne pensate di istituto Dante Alighieri, code scuola on line con una sede reale scolastica, qualcuno ha idee?