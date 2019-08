Vorrei sapere sapere se una scuola mi puo negare di iscrivermi per via della mia età, ho 19 anni a settembre ne faccio 20, mi hanno bocciato tre volte in tutto attualmente sono in quarta di un itis , indirizzo: informatica e mi voglio iscrivere a un altra scuola ma come indirizzo: elettrotecnica.Quel che mi interessa è se possono in qualche modo rifiutarmi oppure non c'è nessun problema.