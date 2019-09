Ciao, so che iscuola ha tre tipi di servizio con prezzi differenti da scegliere in base alle esigenze di assistenza e disponibilità economica.Da ex studente che si è diplomato con iscuola qualche anno fa, la differenza di chi ti offre costi più bassi potrebbe stare nell'efficenza del servizio che ti offrono e nell'assistenza scolastica che ti danno.Rispetto alle altre scuole come la scuola online che dici tu che avevo contattato anche io qualche anno fa, iscuola al posto di farti collegare per fare lezioni la sera, ti offre una piattaforma davvero ben fatta con lezioni che hai disponibili quando vuoi tu. Ti mette a disposizione un tutor (la mia devo dire molto disponibile) che ti segue e ti assiste da quando inizi, fino agli esami finali. Poi in piattaforma hai la possibilità di contattare anche i prof e programmarti delle ripetizioni individuali se hai bisogno in qualche materia quando vuoi. Fanno anche laboratori di recupero sia on line che in sede..poi non saprei che altro motivo potrebbe esserci, bisogna approfondire bene ma ho imparato con il tempo che nessuno ti regala nulla e se qualcosa costa meno (non sempre ma spesso), un motivo c'è. Sto facendo esperienza ora anche con le università on line, sono già alla seconda. Magari tra qualche anno ti darò uno spunto anche per quelle. In bocca al lupo!