Ciao, ho frequentato il primo anno del liceo linguistico , e recentemente mi è venuta l’idea di trasferirmi allo scientifico, anche se ho dei bei voti e mi piacciono le lingue, ma lo scientifico mi potrebbe dare più opportunità e scelte all’ università , inoltre in classe non c’è una buona atmosfera di studio. Mancano solo quasi 10 giorni all’inizio della scuola, è possibile effettuare il cambio? Dovrei sostenere degli esami integrativi? Faccio ancora in tempo per ripetere il programma? O dovrei aspettare l’anno successivo?Ps: in classe non siamo tanti, quindi trasferirmi potrebbe provocare lo scioglimento di una classe.