Salve, Avrei necessità di portare alla vostra conoscenza due situazioni per comprenderle al meglio. La prima: Vorrei sapere se il l'alunno che non svolga i compiti regolarmente assegnati possa incorrere in una valutazione negativa (es. impreparato "2" avendo a mente che la vigente normativa prevede che "nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto" La seconda: Il professore nella sua autonomia didattica deve rispettare dei programmi di studio (argomenti delle lezioni) oppure potrebbe potenzialmente spiegare e svolgere un programma completamente diverso dalle linee guida formulate da altri organi preposti? Grazie in anticipo per il vostro tempo.