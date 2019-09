No, non è permesso dalla normativa essere scrutinato e nello stesso anno sostenere un esame di idoneità per l'anno successivo.Per sostenere un esame da privatista a settembre per passare al 3° anno, ti devi iscrivere per la seconda volta alla classe 1^ e ritirarti entro il 15 marzo per poi presentare domanda per l'idoneità alla classe 3.a a settembre.