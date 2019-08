Ciao, posso consigliarti come serie tv The Alienist, che puoi trovare anche su netflix, se ti piace il genere thriller/mistero, con Daniel Bruhl, Dakota Fanning e Luke Evans. Oppure The end of the fucking world è una serie tv britannica molto divertente, scorre benissimo. Oppure black mirror, o lie to me.Altrimenti se vuoi spingerti più su una sitcom divertente e satirica i buoni vecchi Griffin sono la soluzione. Per quanto riguarda i film ti direi Taxi Driver, Bastardi senza gloria, Pulp Fiction, Le iene, V per vendetta, I segreti di brokeback mountain, Hachicko, per film più di spessore che non puoi non amare. Invece se vuoi film più leggeri ma sempre carini ti consiglio: Love actually, amore e altri rimedi, midnight in paris, 500 giorni insieme, 40 anni vergine, quel momento imbarazzante, 27 volte in bianco, la dura verità, la trilogia di una notte da leoni, l'amore non va in vacanza....

Direi che se la maggior parte di questi film non l'hai mai vista allora sei a posto per un mese ahah!